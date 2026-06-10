Zeynep Akman
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در مجلس تاکید کرد: امنیت ترکیه نه از حاتای، بلکه از حلب، دمشق و بیروت آغاز میشود؛ ما در کشورهای برادرانمان در برابر هیچ اقدام تحمیلی مدارا نخواهیم کرد و به هیچ حملهای چشم نخواهیم بست.
وی در ادامه درباره نشست سران ناتو که قرار است ژوئیه امسال در آنکارا برگزار شود، گفت: اعلام اینکه جناب ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شخصا در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت خواهد کرد، از نظر انسجام و همبستگی اتحاد گامی ارزشمند است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین در خصوص تجاوزات اسرائیل گفت: ما بهخوبی آگاهیم که هدف نهایی توهمِ «ارض موعود» چیست. به خواست خدا، هرگز اجازه تحقق آن را نخواهیم داد.
اردوغان تاکید کرد: اسرائیل باید متوقف شود، این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است و نباید اجازه داده شود تاریخ بار دیگر تکرار شود.
وی تصریح کرد: اگر جلوی یاغیگری اسرائیل گرفته نشود، هزینه و پیامدهای آن را نه تنها منطقه، بلکه تمام بشریت خواهد پرداخت.
اردوغان تاکید کرد: هیچکس به دنبال ماجراجویی نرود؛ هیچکس نیز دنبالهرو شبکه جنایتکار صهیونیستی نشود.
رئیسجمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسئله قبرس گفت: اگر در شرق مدیترانه حقوق و منافع ترکیه و ترکهای قبرس هدف قرار گیرد، باید بدانند که پاسخ ما بسیار روشن و قاطع خواهد بود.