24 آوریل 2026•بهروزرسانی: 24 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسمی در دفتر ریاست جمهوری دلماباغچه در استانبول به مناسبت بازگشت فرمول یک به ترکیه، اظهار داشت: «استانبول پارک» برای پنج فصل متوالی بین سالهای 2027-2031 میزبان مسابقات تماشایی، هیجانانگیز و بسیار لذتبخش خواهد بود.
اردوغان افزود: امیدوارم شراکت ترکیه به عنوان یک کشور مطرح در زمینه ورزشهای موتوری، با فرمول 1 در سالهای پیشرو تقویت شده و ادامه یابد.
او تاکید کرد: من حضور مجدد ترکیه در تقویم فرمول یک را نشانهای جدید از اعتماد بالا به قابلیتهای سازمانی قوی کشورمان، زیرساختهای ورزشی و بهداشتی مدرن، نقش تثبیتشده آن به عنوان «جزیره ثبات» در منطقه در سالهای اخیر و البته مهماننوازی مردم ترکیه میدانم.
اردوغان با اشاره به اینکه فرمول یک از نظر لذت تماشا، طرفداران جوان و فناوری خودرو از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، اظهار داشت که فرمول یک تعداد قابل توجهی طرفدار و حتی علاقهمند در تمام سنین در ترکیه، به ویژه در بین جوانان، دارد.
بازگشت فرمول یک
فرمول یک پس از شش سال غیبت به ترکیه باز خواهد گشت و گرند پری ترکیه در تقویم 2027 این سری مسابقات برتر اتومبیلرانی جهان گنجانده شده است.
پارک استانبول سال آینده برای دهمین بار میزبان مسابقه فرمول یک خواهد بود. این بازگشت به انتظار طولانی طرفداران پایان خواهد داد.
گرند پری ترکیه که اولین بار در سال 2005 به تقویم اضافه شد، تا سال 2011 به صورت متوالی برگزار میشد. در طول همهگیری کووید-19 بازگشت، به طوری که دوره 2020 بدون تماشاگر و دوره 2021 با نیمی از ظرفیت برگزار شد.