اردوغان: ارتش ترکیه پشتوانه صلح و ثبات در منطقه و جهان است رئيس‌جمهور ترکیه در رزمایش بزرگ «افس-2026» ازمیر تأکید کرد که ارتش ترکیه، علاوه بر امنیت ملی، نقش کلیدی در حفظ آرامش و ثبات در منطقه و جهان ایفا می‌کند.

ازمیر/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در روز ناظر رزمایش افس-2026 در استان ازمیر تاکید کرد: ارتش ترک نه‌تنها ضامن امنیت کشور و ملت خود است، بلکه یکی از اصلی‌ترین پشتوانه‌های صلح، ثبات و آرامش در منطقه و جهان به شمار می‌رود.

اردوغان ادامه داد: ارتش ترکیه همان‌گونه که حافظه و آرمان ملت و سرزمین خود را در وجودش حمل می‌کند، حافظه و آرمان جغرافیایی را که در آن قرار دارد نیز با خود حمل می‌کند.

رئیس‌جمهور ترکیه تصریح کرد: در حالی که سناریوهای بدبینانه درباره آینده مطرح می‌شود، ما تلاش می‌کنیم کشورمان را به‌ویژه در زمینه صلح منطقه‌ای، در همه عرصه‌ها به جایگاهی کلیدی تبدیل کنیم.

اردوغان ضمن محکومیت شدید تحولات غزه و لبنان، اقدامات صورت‌گرفته در این مناطق را «شبکه‌های نسل‌کشی» خواند و تأکید کرد که ترکیه همچنان با قاطعیت به دفاع از ارزش‌های مشترک بشریت و مقابله با جریانات جنگ‌طلب ادامه خواهد داد.



وی همچنین با اشاره به دستاوردهای بومی ترکیه در حوزه صنعت دفاعی، بر ضرورت توسعه مشارکت‌های جدید با دوستان و متحدان بر اساس اصول «سود و احترام متقابل» تأکید کرد و افزود که هدف این اقدامات، هدایت کشور از میان «آب‌های طوفانی» کنونی به سمت امنیت و ثبات پایدار است.

این رزمایش که با حضور نیروهای مختلف برگزار شد، به عنوان ویترینی از توانمندی‌های نظامی ترکیه در مقابله با تهدیدات نوین و نمایش اقتدار این کشور در محیط‌های عملیاتی پیچیده به شمار می‌رود.

