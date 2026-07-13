رئیس‌جمهور ترکیه در ارزیابی اجلاس سران ناتو در آنکارا، اظهار داشت آنکارا با میزبانی از یک اجلاس تاریخی با موفقیتی تاریخی، بیش از هر زمان دیگری حضور خود در میادین بین‌المللی را تقویت کرده است.

اردوغان: آنکارا با میزبانی موفقیت‌آمیز از اجلاس ناتو، حضور خود در میادین بین‌المللی را تقویت کرد رئیس‌جمهور ترکیه در ارزیابی اجلاس سران ناتو در آنکارا، اظهار داشت آنکارا با میزبانی از یک اجلاس تاریخی با موفقیتی تاریخی، بیش از هر زمان دیگری حضور خود در میادین بین‌المللی را تقویت کرده است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در نشست خبری پس از نشست هیات دولت به ریاست وی در مجتمع ریاست‌جمهوری بش‌تپه در آنکارا، در ارزیابی اجلاس ناتو، اظهار داشت: آنکارا با میزبانی از یک اجلاس تاریخی با موفقیتی تاریخی، بیش از هر زمان دیگری حضور خود در میادین بین‌المللی را تقویت کرده است.

اردوغان افزود: در مقایسه با سایر جلسات ناتو که من در بسیاری از آنها شرکت داشتم، اجلاس آنکارا یکی از نشست‌هایی بود که بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد.



او خاطرنشان کرد: اجلاس سران ناتو در آنکارا، نشستی بود که در آن سنت دیرینه دولتی‌مان با تمام شکوه و جلال خود به نمایش گذاشته شد.



رئیس‌جمهور ترکیه همچنین به نسل‌کشی در سربرنیتسا اشاره و تاکید کرد: ما به عنوان ترکیه، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه انجام می‌دهیم.

اردوغان افزود: ما به تلاش برای ساخت بوسنی و هرزگوین باثبات و مرفه که ادیان، فرهنگ‌ها و هویت‌های قومی مختلف در صلح زندگی کنند، ادامه خواهیم داد.