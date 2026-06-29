رئیس‌جمهور اردوغان در پیام خود به مراسم افتتاحیه هفته جهان ترک در باکو گفت صادقانه‌ترین آرزوی ترکیه این است که جهان ترک از تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک مان حمایت کند و با قدرتی که از گذشته باستانی خود به دست می‌آوریم، قرن ترک را بسازیم.

اردوغان: آرزوی ترکیه حمایت جهان ترک از تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک‌مان برای ساختن قرن ترک است رئیس‌جمهور اردوغان در پیام خود به مراسم افتتاحیه هفته جهان ترک در باکو گفت صادقانه‌ترین آرزوی ترکیه این است که جهان ترک از تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک مان حمایت کند و با قدرتی که از گذشته باستانی خود به دست می‌آوریم، قرن ترک را بسازیم.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه آنها با الهام از شعار متفکر بزرگ اسماعیل گاسپیرالی، "وحدت در زبان، اندیشه و عمل"، فعالیت‌های خود را در چارچوب سازمان‌های همکاری ترک تعمیق بخشیده‌اند، گفت: صادقانه‌ترین آرزوی ترکیه این است که جهان ترک از تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک‌مان حمایت کند و با قدرتی که از گذشته باستانی خود به دست می‌آوریم، قرن ترک را بسازیم.

پیام رئیس‌جمهور اردوغان به مراسم افتتاحیه هفته جهان ترک که در چارچوب «یکصدمین سالگرد کنگره تُرک‌شناسی باکو» در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد، توسط گوک‌هان یازگی، معاون وزیر فرهنگ و گردشگری قرائت شد.

اردوغان در پیام خود با آرزوی موفقیت برای این رویداد، ابراز امیدواری کرد که این رویداد برای جهان ترک، برکت به ارمغان بیاورد.

او خاطرنشان کرد که یک قرن پیش، روشنفکران مناطق مختلف جهان ترک با هدف تقویت حس مشترک تاریخ و تمدن بر اساس علوم اثباتی در باکو گرد هم آمدند.

اردوغان با اشاره به اینکه روشنفکرانی که در نخستین کنگره ترک شناسی شرکت کردند، اراده و دیدگاه قاطعی را از طریق مشورت‌ها و تصمیمات خود و از طریق مطالعات دانشگاهی که بر امروز پرتو می‌افکند، نشان دادند، افزود: این مسئولیت مشترک ماست که آرمان به ارث رسیده از کنگره باکو را در هر گوشه از جغرافیای فرهنگی خود زنده نگه داریم، تقویت کنیم و به نسل‌های آینده منتقل کنیم. در واقع، ما در چارچوب سازمان‌های همکاری ترک، که مظاهر همکاری نهادی ما در جهان ترک هستند، با الهام از شعار متفکر بزرگ اسماعیل گاسپیرالی، «وحدت در زبان، اندیشه و عمل»، فعالیت‌های خود را تعمیق و متنوع می‌کنیم.

او با تأکید بر اینکه همچنان چشم‌انداز مطرح‌شده توسط کنگره باکو را به عنوان چراغ راه در طول این فرآیند می‌بینند، اظهار داشت: صادقانه‌ترین آرزوی ترکیه این است که جهان ترک، تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک ما را بپذیرد و با قدرتی که از گذشته باستانی خود به دست می‌آوریم، قرن ترک را بسازیم. در این زمینه، ما با تمام توان تلاش می‌کنیم تا اجلاس آنکارا سازمان کشورهای ترک را که پاییز آینده برگزار خواهیم کرد و ریاست دوره‌ای آن را از آذربایجان تحویل خواهیم گرفت، به نقطه عطفی تبدیل کنیم که هدف ما را برای ادغام جهان ترک هدایت کند.