رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه اظهار داشت که جهان «به طور همزمان» تغییراتی مانند عدم قطعیت، قطبی شدن و چندپارگی را تجربه می‌کند و «مشارکت قوی و رابطه برابر» در ناتو بسیار مهم است.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ تاکید کالین بر اهمیت مشارکت قوی در ناتو رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه اظهار داشت که جهان «به طور همزمان» تغییراتی مانند عدم قطعیت، قطبی شدن و چندپارگی را تجربه می‌کند و «مشارکت قوی و رابطه برابر» در ناتو بسیار مهم است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، اظهار داشت که جهان «به طور همزمان» تغییراتی مانند عدم قطعیت، قطبی شدن و چندپارگی را تجربه می‌کند و «مشارکت قوی و رابطه برابر» در ناتو بسیار مهم است.

طبق اعلام منابع امنیتی، کالین در برنامه «متحدان در آنکارا» که با همکاری اداره ارتباطات ریاست جمهوری، کنفرانس امنیتی مونیخ و بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (ستا) در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار شد، سخنرانی کرد.

کالین گفت که تعریف امنیت صرفاً به عنوان یک مفهوم نظامی غیرممکن است و اتحاد ناتو «باید با این واقعیت جدید سازگار شود.»

او افزود: این (وضعیت) مسئولیتی را بر دوش همه ما می‌گذارد تا در محیط امنیتی استراتژیک مشارکت کنیم.

کالین گفت: تعاریف سنتی مانند ملت‌ها، مرزها و حکومت‌ها ترکیبی و چندبعدی شده‌اند و این وضعیت مستلزم ارزیابی مجدد تعاریف حکومت‌، افراد، جوامع و اتحادهای امنیتی است.

او با تأکید بر اینکه «مشارکت قوی و روابط یکسان» در درون اتحاد بسیار مهم هستند، خاطرنشان کرد که «عدم انسجام و برابری بین کشورهای عضو به یکی از انتقادات داخلی اتحاد» در چند دهه گذشته تبدیل شده است.

کالین با بیان اینکه مفهوم امنیت جمعی در چارچوب ناتو بر این ایده استوار است که «هیچ یک از ما در امان نیستیم مگر اینکه همه در امان باشند»، گفت: بنابراین، متن اتحاد بیان می‌کند که «اگر یک کشور عضو مورد تهدید یا حمله قرار گیرد، همه اعضا موظف به واکنش هستند»، اما این هر زمان اجرا نشده است.

او با بیان اینکه تاب‌آوری استراتژیک و دیپلماسی پیشگیرانه عناصر مهمی در محیط امنیتی فعلی هستند، خاطرنشان کرد که تاب‌آوری به معنای «داشتن سرمایه و عمق کافی برای مقابله با مشکلات امنیتی» است.

کالین با تأکید بر اهمیت اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها در درون اتحاد، خاطرنشان کرد: هیچ کشور عضوی نمی‌تواند تمام ظرفیت‌های جهان را در اختیار داشته باشد، بنابراین اشتراک‌گذاری مهم است. مکمل بودن عنصر کلیدی اتحاد است. بنابراین، اتحاد استراتژیک یک مفهوم جمعی است. هر عضو تلاش می‌کند تا حاکمیت، استقلال یا تاب‌آوری استراتژیک خود را حفظ کند، اما همه این ظرفیت‌های مختلف وقتی با هم ترکیب شوند، معنادار هستند. بنابراین، برنامه‌های امنیتی درون اتحاد و برنامه‌های صنایع دفاعی بسیار مهم هستند، اما باید بر اساس مفهوم مسئولیت مشترک نیز باشند.

او با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعتی در صنعت دفاعی باید به اشتراک گذاشته شوند تا بازدارندگی حاصل بتواند «ظرفیت‌های پیشگیرانه» را توسعه دهد، گفت: بازدارندگی اساساً به معنای داشتن توانایی کافی برای جلوگیری از هرگونه دشمن یا تهدیدی قبل از شروع ظهور آن است.

کالین با بیان اینکه اگر محیط امنیتی استراتژیک «قابل اعتماد و سالم» نگه داشته نشود، درگیری و جنگ اجتناب‌ناپذیر می‌شود، بر اهمیت «سرمایه‌گذاری‌های امنیتی استراتژیک جمعی» اتحاد ناتو تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که ترکیه به دلیل داشتن «دومین ارتش بزرگ» به جایگاه بسیار بالایی رسیده است و قادر به تعامل با مناطق مختلف جهان مانند خاورمیانه، آسیای مرکزی، دریای سیاه، روسیه و آفریقا است.

نشست سران ناتو به میزبانی ترکیه، امروز آغاز شد و به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.