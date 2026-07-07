رئیس‌جمهور ترکیه در چارچوب سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، با رئیس‌جمهور فنلاند دیدار و گفت‌وگو کرد.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ اردوغان با رئیس‌جمهور فنلاند دیدار کرد رئیس‌جمهور ترکیه در چارچوب سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا، با رئیس‌جمهور فنلاند دیدار و گفت‌وگو کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در حاشیه سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو با الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند دیدار و گفت‌وگو کرد.

اردوغان که در چارچوب این اجلاس در مجموعه ریاست‌جمهوری بش‌تپه در آنکارا میزبان رهبران کشورهای عضو ناتو است، به رایزنی‌های دوجانبه خود ادامه می‌دهد.



در این دیدار، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، محمد شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی، برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری و عاکف چاغاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه در امور امنیت و سیاست خارجی نیز حضور داشتند.