25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در پی وقوع دو زمینلرزه پیاپی در ونزوئلا در شبکه اجتماعی پیام تسلیت و همدردی منتشر کرد.
دوران در این پیام نوشت: از وقوع زمینلرزههای پیاپی در ونزوئلا عمیقا متأثر و اندوهگین شدم. در غم مردم ونزوئلا و خانوادههای جانباختگان این حادثه از صمیم قلب شریک هستم.
وی ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ونزوئلا، برای مجروحان این زمینلرزهها آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد و افزود: ترکیه در این روزهای دشوار همچنان در کنار ونزوئلا خواهد بود و همبستگی خود را با این کشور دوست ادامه خواهد داد.