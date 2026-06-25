نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پی وقوع دو زمین‌لرزه در ونزوئلا، ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور،به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت.

ابراز همدردی ترکیه با زلزله‌زندگان ونزوئلا نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پی وقوع دو زمین‌لرزه در ونزوئلا، ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور،به خانواده‌های جان‌باختگان تسلیت گفت.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در پی وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی در ونزوئلا در شبکه اجتماعی پیام تسلیت و همدردی منتشر کرد.

دوران در این پیام نوشت: از وقوع زمین‌لرزه‌های پیاپی در ونزوئلا عمیقا متأثر و اندوهگین شدم. در غم مردم ونزوئلا و خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه از صمیم قلب شریک هستم.

وی ضمن ابراز تسلیت به دولت و ملت ونزوئلا، برای مجروحان این زمین‌لرزه‌ها آرزوی بهبودی و شفای عاجل کرد و افزود: ترکیه در این روزهای دشوار همچنان در کنار ونزوئلا خواهد بود و همبستگی خود را با این کشور دوست ادامه خواهد داد.