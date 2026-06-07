دهمین نشست وزیران امور خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان فردا در آنکارا برگزار می‌شود.

آنکارا میزبان نشست سه‌جانبه ترکیه، آذربایجان و گرجستان با محور قفقاز جنوبی، انرژی و کریدور میانی دهمین نشست وزیران امور خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان فردا در آنکارا برگزار می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، نشست دهم وزیران امور خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان فردا به میزبانی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه برگزار خواهد شد.

در این نشست، جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و ماکا بوچوریشویلی، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه گرجستان نیز حضور خواهند داشت.

در این نشست سه‌جانبه، همکاری‌های موجود میان سه کشور مورد بررسی قرار گرفته و زمینه‌های همکاری مشترک در دوره آینده ارزیابی خواهد شد.

محورهای اصلی این نشست شامل «تحولات منطقه‌ای، مسائل سیاست خارجی و همکاری در قفقاز جنوبی»، «حمل‌ونقل، اتصال‌پذیری و تقویت شبکه‌های ترانزیتی منطقه‌ای» و «امنیت انرژی، تجارت و تعمیق همکاری‌های اقتصادی» اعلام شده است.

انتظار می‌رود هاکان فیدان در این نشست بر افزایش اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی در شرایطی که جهان با ابهامات ژئوپلیتیکی، شکنندگی‌های اقتصادی و چالش‌های امنیتی فزاینده مواجه است، تاکید کند.

