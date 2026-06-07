Can Efesoy
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اطلاعات بهدستآمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، نشست دهم وزیران امور خارجه ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان فردا به میزبانی هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه برگزار خواهد شد.
در این نشست، جیحون بایراماف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و ماکا بوچوریشویلی، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه گرجستان نیز حضور خواهند داشت.
در این نشست سهجانبه، همکاریهای موجود میان سه کشور مورد بررسی قرار گرفته و زمینههای همکاری مشترک در دوره آینده ارزیابی خواهد شد.
محورهای اصلی این نشست شامل «تحولات منطقهای، مسائل سیاست خارجی و همکاری در قفقاز جنوبی»، «حملونقل، اتصالپذیری و تقویت شبکههای ترانزیتی منطقهای» و «امنیت انرژی، تجارت و تعمیق همکاریهای اقتصادی» اعلام شده است.
انتظار میرود هاکان فیدان در این نشست بر افزایش اهمیت راهبردی قفقاز جنوبی در شرایطی که جهان با ابهامات ژئوپلیتیکی، شکنندگیهای اقتصادی و چالشهای امنیتی فزاینده مواجه است، تاکید کند.