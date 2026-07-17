آنکارا: رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه فاقد چشم‌انداز استراتژیک است رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه از اتحادیه اروپا خواست تا جانبداری را کنار گذاشته و گفتمانی مسئولانه‌تر و عاری از تعصب اتخاذ کند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در مورد سند «تفاهم مشترک» اتحادیه اروپا که در 15 ژوئیه منتشر شد، اظهار داشت: این رویکرد، با نادیده گرفتن وضعیت ترکیه به عنوان یک کشور نامزد، بار دیگر فقدان چشم‌اندازی برای آینده‌ای مشترک از سوی اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد.

دوران در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه این ارزیابی‌ها از اصول بی‌طرفی و دوراندیشی استراتژیک به دور هستند، افزود: در حالی که نقش ضروری ترکیه در امنیت یورو-آتلانتیک به وضوح در اجلاس ناتو در آنکارا تأیید شد، اظهاراتی که این واقعیت را نادیده می‌گیرند، به گفتگوی سازنده کمکی نمی‌کنند.

او ادامه داد: اظهارات یکجانبه در مورد مسائل مربوط به مدیترانه شرقی و قبرس، منعکس کننده قوانین بین‌المللی و حقایق تاریخی نیست. یک راه حل پایدار تنها با یک رویکرد عادلانه، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه امکان‌پذیر است. برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که گفتمانی مسئولانه‌تر، عاری از تعصب و مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک اتخاذ کند.