آماده سازی منوی ضیافت شام سران ناتو توسط آشپز دو ستاره میشلن

09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
منوی ضیافت شام سیوششمین اجلاس سران کشورها و دولتهای عضو ناتو در مجتمع ریاستجمهوری ترکیه، توسط فاتح توتاک، سرآشپز دارنده دو ستاره میشلن آماده شد.
بر اساس بیانیه منتشرشده در این باره، در این ضیافت شام که به میزبانی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه برگزار شد، رهبران 32 کشور عضو ناتو، روسای کشورهای دعوتشده و هیئتهای بلندپایه حضور داشتند.
توتاک که نمایندگی آشپزی ترکیه در عرصه بینالمللی را در مرکز فعالیت حرفهای خود قرار داده است، در شام رسمی سیوششمین نشست سران ناتو، میراث آشپزی ترکیه را با رهبران جهان پیوند داد.
توتاک در ارزیابی خود درباره این شام رسمی گفت: برای ما افتخاری بزرگ بود که در چنین سفره ویژهای، آشپزی ترکیه را نمایندگی کنیم. در این منو خواستیم محصولات مناطق مختلف ترکیه، زحمت تولیدکنندگان و حافظه آشپزی خود را با زبانی معاصر روایت کنیم. برای ما بسیار ارزشمند بود که بخشی از این دیدار مهم باشیم که به میزبانی ترکیه برگزار شد.
برای رهبرانی از جمله دونالد جی. ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، منوی ویژهای ارائه شد که میراث ریشهدار آشپزی ترکیه را بازتاب میداد.
منوی ارائهشده بر تنوع محصولات منطقهای آناتولی، همکاری با تولیدکنندگان محلی و حافظه دیرینه آشپزی ترکیه تمرکز داشت. طعمهای سنتی ترکیه با تکنیکهای معاصر و ارائهای ظریف بازتفسیر و به مهمانان عرضه شد.
این منو پس از هفتهها آمادهسازی شکل گرفت و ویژگیهای آشپزی سنتی ترکیه را با رویکردی فنی و معاصر درهم آمیخت. توتاک که شخصاً همه مراحل، از انتخاب مواد اولیه تا طراحی بشقابها، را مدیریت کرد، منو را بر اساس اصول فصلی بودن، تولید محلی و پایداری آماده ساخت.
بخش مهمی از مواد اولیه بهکاررفته در این منو از تولیدکنندگان مناطق مختلف ترکیه تأمین شد. به این ترتیب، شام گالا فراتر از یک منوی رسمی پذیرایی رفت و به روایتی آشپزی از تنوع محصولات، فرهنگ آشپزی و زحمت تولیدکنندگان ترکیه تبدیل شد.
در این منو، پیده پختهشده در تنور سنگی، کره ترابزون و عسل کندوی طبیعی هیزان، دلمه سبزیجات با روغن زیتون و ماست دودی و برشته دنیزلی، ماهی سیبَس و تاراما، کنگر فرنگی سقزی اورلا با دلمه برگ مو توکات، بلغور فریک با قارچ دنبلان کوهی، دنده گوساله تنوری، کره برشته ترابزون و بادمجان، مانتی با رب گوجهفرنگی دودی آیاش، باقلوا شیری، کف پسته آنتپ و بستنی سنتی مرعش با برگاموت جای داشت.