آغاز به کار بورس استانبول با روند صعودی

Burhan Sansarlıoğlu, Halil Silahşör
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شاخص «BIST 100» بورس استانبول، معاملات امروز پنجشنبه، دوم جولای را با 0.22 درصد افزایش در سطح 14,382.06 واحد آغاز کرد. این در حالی است که این شاخص روز گذشته پس از ثبت روندی صعودی و غلبه تقاضای خرید، با رشد 1.62 درصدی در سطح 14,350.60 واحد به کار خود پایان داده بود.
در همین راستا، شاخص بانکداری 0.27 درصد و شاخص هلدینگها نیز 0.17 درصد افزایش یافتند.
در میان شاخصهای بخشهای مختلف، شاخص بخش کاغذ و چاپ با 0.79 درصد بیشترین سود و شاخص سرمایهگذاری در اوراق بهادار با 0.19 درصد بیشترین کاهش را ثبت کردند.
کارشناسان با اتکا به تحلیل تکنیکال شاخص «BIST 100»، سطوح 14,500 و 14,600 واحد را بهعنوان مقاومت و سطوح 14,200 و 14,100 واحد را بهعنوان حمایتهای پیشرو معرفی کردند.
تحلیلگران با بیان اینکه امروز آمار هفتگی پول و بانک در داخل کشور پیگیری خواهد شد، اظهار داشتند که در خارج از کشور نیز تقویم دادههای متراکمی به ویژه آمار اشتغال غیرکشاورزی آمریکا دنبال میشود.
در بازارهای جهانی، به دلیل کاهش شدید ارزش سهام شرکتهای فناوری و هوش مصنوعی، یک روند منفی مشاهده میشود. نگرانیها از احتمال سرایت تاثیرات افزایش هزینههای تراشه به کل این بخش، باعث افت شدید در سهام شرکتهای فناوری شده است.
نگرانیها درباره اینکه آیا اثرات مثبت هزینههای هوش مصنوعی شرکتهای فناوری در کوتاهمدت نمایان خواهد شد یا خیر، بار دیگر باعث کاهش ریسکپذیری در بازارهای جهانی شده است.