Firdevs Bulut Kartal
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
شرکت آسلسان ترکیه، علاوه بر پروژههای جاری تولید انبوه سامانههای پدافند هوایی، مسئولیت جدیدی به ارزش حدود 1.5 میلیارد یورو بر عهده گرفت.
بر اساس اطلاعیهای که این شرکت در سامانه اطلاعرسانی عمومی ترکیه منتشر کرده، میان آسلسان و ریاست صنایع دفاعی ریاستجمهوری ترکیه قراردادی به ارزش مجموعا یک میلیارد و 470 میلیون و 500 هزار و 12 یورو امضا شده است. این قرارداد در ادامه پروژههای تولید انبوه سامانههای پدافند هوایی منعقد شده است.
آسلسان با توانمندیهای خود به تقویت پدافند هوایی ترکیه کمک میکند. سامانه پدافند هوایی چندلایه «گنبد فولادین» قادر است انواع تهدیدها را در همه ارتفاعها و بردها در حریم هوایی خنثی کند.
گنبد فولادین که بهعنوان سامانهای از سامانهها توصیف میشود، بهعنوان چتری امنیتی برای پوشش سراسر آسمان ترکیه جلب توجه میکند. این سامانه لایه به لایه، از ارتفاع بسیار پایین تا بالاترین ارتفاعها، قادر است طیفی گسترده از تهدیدها را مقابله کند.
این سامانه بر اساس منطق «هدف را شناسایی کن، ارزیابی کن، تصمیم بگیر و منهدم کن» عمل میکند. با عملیاتی شدن سامانه سپر، همه لایههای گنبد فولادین تکمیل و وارد موجودی دفاعی ترکیه شده است. در پایینترین لایه این سامانه، تجهیزاتی مشابه قورقود قرار دارند که بیشتر برای دفاع مقرونبهصرفه در برابر پهپادهای دستهجمعی و پهپادهای انتحاری طراحی شدهاند. در لایه میانی گنبد فولادین سامانه حصار و در لایه بالایی آن سپر قرار دارد.
گنبد فولادین بهعنوان یک توانمندی بازیساز مطرح است که با گردآوری فناوریهایی شکل گرفته که آسلسان طی سالهای طولانی توسعه داده است.
این سامانه که هر روز قابلیتهای تازهای به دست میآورد، همچنان در حال بهروزرسانی و تکمیل است.