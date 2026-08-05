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05 آگوست 2026•بهروزرسانی: 05 آگوست 2026
کایسری/ خبرگزاری آنادولو
آبشار «یشیلکوی» در شهرستان یحیالی استان کایسری ترکیه که برای رسیدن به آن باید 344 پله را طی کرد، به یکی از مسیرهای مورد توجه طبیعتگردان و عکاسان در منطقه تبدیل شده است.
این آبشار در حدود 50 کیلومتری مرکز یحیالی، منطقهای که به «سرزمین آبشارها» شهرت دارد، قرار گرفته و به شکل بادبزنی گسترده به رودخانه زامانتی میریزد.
اسد اوزترک، شهردار یحیالی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو با بیان اینکه با همکاری شهرداری و استانداری کایسری، اقداماتی برای معرفی و توسعه گردشگری این منطقه انجام شده است، تصریح کرد: پروژه احداث یک مسیر جدید 17 کیلومتری نیز در دست اجراست تا گردشگران بتوانند با خودرو تا نزدیکی آبشار بروند.
اوزترک افزود: یحیالی در حال حاضر سالانه نزدیک به 1.5 میلیون بازدیدکننده دارد و پیشبینی میشود با تکمیل این پروژه، شمار گردشگران به 2.5 میلیون نفر افزایش یابد.
بازدیدکنندگان از منطقه نیز با وجود دشواری مسیر و تعداد زیاد پلهها برای رسیدن به آبشار، آبشار یشیلکوی را مکانی ارزشمند برای دیدن و طبیعتگردی توصیف کردند.