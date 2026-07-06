دادستانی اسرائیل کیفرخواستی را علیه یک شهروند تاجیکستانی که به ظن جاسوسی برای ایران دستگیر شده بود، به دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو ارائه کرده است.

تهیه کیفرخواست علیه شهروند تاجیکستان و متهم به جاسوسی برای ایران در اسرائیل دادستانی اسرائیل کیفرخواستی را علیه یک شهروند تاجیکستانی که به ظن جاسوسی برای ایران دستگیر شده بود، به دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو ارائه کرده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، دادستانی اسرائیل کیفرخواستی را علیه بهروز شهریو دودوبایف، شهروند تاجیکستانی که در دوم ژوئیه به ظن جاسوسی برای ایران و انتقال اطلاعات از طریق تلگرام در ازای دریافت وجه دستگیر شده بود، به دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو ارائه کرده است.

در این کیفرخواست ادعا شده که بین فوریه و ژوئن، دودوبایف اطلاعاتی در مورد زیرساخت‌های استراتژیک و نظامی در اسرائیل جمع‌آوری کرده است.

همچنین ادعا می‌شود که این شهروند تاجیکستانی اطلاعاتی در مورد مکان موشک‌هایی که در جریان حملات ایران به اسرائیل سقوط کرده‌اند، ارائه داده و از بندر حیفا و کارخانه‌ای متعلق به شرکت دفاعی اسرائیلی "Elbit Systems" تصویربرداری کرده است.