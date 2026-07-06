تهیه کیفرخواست علیه شهروند تاجیکستان و متهم به جاسوسی برای ایران در اسرائیل

06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، دادستانی اسرائیل کیفرخواستی را علیه بهروز شهریو دودوبایف، شهروند تاجیکستانی که در دوم ژوئیه به ظن جاسوسی برای ایران و انتقال اطلاعات از طریق تلگرام در ازای دریافت وجه دستگیر شده بود، به دادگاه منطقهای تلآویو ارائه کرده است.
در این کیفرخواست ادعا شده که بین فوریه و ژوئن، دودوبایف اطلاعاتی در مورد زیرساختهای استراتژیک و نظامی در اسرائیل جمعآوری کرده است.
همچنین ادعا میشود که این شهروند تاجیکستانی اطلاعاتی در مورد مکان موشکهایی که در جریان حملات ایران به اسرائیل سقوط کردهاند، ارائه داده و از بندر حیفا و کارخانهای متعلق به شرکت دفاعی اسرائیلی "Elbit Systems" تصویربرداری کرده است.