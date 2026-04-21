رئیس‌جمهور تاجیکستان جهت حضور در نشست شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال و همایش منطقه‌ای محیط‌زیستی، به قزاقستان سفر کرد.

امامعلی رحمان برای شرکت در نشست «نجات دریای آرال» وارد آستانه شد رئیس‌جمهور تاجیکستان جهت حضور در نشست شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال و همایش منطقه‌ای محیط‌زیستی، به قزاقستان سفر کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، امروز سه‌شنبه 21 آوریل 2026، در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی شامل معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، دوشنبه را به مقصد آستانه ترک کرد.



این نشست به ریاست دوره‌ای قزاقستان برگزار می‌شود که مسئولیت این صندوق را در بازه سال‌های 2024 تا 2026 بر عهده دارد.



سران کشورهای منطقه در این اجلاس بر چالش‌های زیست‌محیطی حوضه دریای آرال، مدیریت منابع آب و کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی تمرکز خواهند کرد.



این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی تلاش‌های خود را برای هماهنگی بیشتر در مقابله با بحران‌های محیط‌زیستی و تأمین امنیت آبی در چارچوب همکاری‌های چندجانبه افزایش داده‌اند.

