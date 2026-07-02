در نشست وزیران سازمان جهانی بهداشت در استانبول، بر تقویت تاب‌آوری نظام‌های سلامت، آمادگی در برابر زلزله و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت بلایا تأکید شد.

کنفرانس وزیران سازمان جهانی بهداشت در استانبول در نشست وزیران سازمان جهانی بهداشت در استانبول، بر تقویت تاب‌آوری نظام‌های سلامت، آمادگی در برابر زلزله و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت بلایا تأکید شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

نشست وزیران با عنوان «تقویت تاب‌آوری نظام‌های سلامت در مدیریت زلزله» در چارچوب کنفرانس وزیران سازمان جهانی بهداشت با موضوع «حفاظت از سلامت در زلزله‌ها؛ تقویت امنیت سلامت از طریق مدیریت شرایط اضطراری زلزله» در استانبول برگزار شد.

هانس کلوگه، مدیر منطقه‌ای اروپا در سازمان جهانی بهداشت که ریاست مشترک این نشست را با کمال ممیش‌اوغلو، وزیر بهداشت ترکیه، بر عهده داشت، با اشاره به تجربه بسیاری از کشورهای حاضر در مواجهه با زلزله‌های ویرانگر، بر اهمیت سرمایه‌گذاری، تداوم عملکرد نظام سلامت، اراده سیاسی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.

وی همچنین از گشایش «اعلامیه استانبول» برای امضا به‌عنوان نماد تعهد مشترک و همبستگی بین‌المللی خبر داد.

کوبانیچ‌بک اومورعلی‌اف، دبیرکل سازمان کشورهای ترک، نیز با اشاره به تجربه زلزله‌های 6 فوریه، بر ضرورت بهره‌گیری از درس‌های گذشته، تقویت سازوکارهای حفاظت مدنی و تشکیل تیم‌های مشترک واکنش اضطراری تأکید کرد.

باباتونده آهونسی، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ترکیه، ضمن اشاره به حمایت این نهاد از بخش سلامت پس از زلزله‌های 2023، هماهنگی میان کمک‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های ملی را ضروری دانست و مدیریت بحران ترکیه در حوزه سلامت را الگویی برای جهان توصیف کرد.

در این نشست همچنین بر اهمیت استانداردهای مشترک، همکاری بین‌المللی، مشارکت جامعه و توجه ویژه به نیازهای زنان، کودکان و زنان باردار در برنامه‌های آمادگی و پاسخ به بلایا تأکید شد.

