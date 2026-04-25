مرگ 610 هزار نفر بر اثر مالاریا در سال 2024 در سال 2024 میلادی 282 میلیون مورد ابتلا به مالاریا شناسایی شده و 610 هزار نفر بر اثر این بیماری جان باخته‌اند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در سال 2024 میلادی حدود 282 میلیون مورد ابتلا به بیماری مالاریا در سراسر جهان گزارش شده که از این میان 610 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.



مالاریا که از طریق نیش پشه آنوفل ماده منتقل می‌شود، طبق تعریف این سازمان یک بیماری «قابل درمان و پیشگیری» است.

به گزارش خبرنگار آنادولو به مناسبت «25 آوریل؛ روز جهانی مالاریا»، قاره آفریقا با ثبت 265 میلیون مورد ابتلا، حدود 94 درصد از کل آمار جهانی را به خود اختصاص داده است.



در این منطقه 579 هزار نفر بر اثر این بیماری جان باخته‌اند که کودکان زیر 5 سال، با اختصاص 75 درصد از آمار مرگ‌ومیر به خود، آسیب‌پذیرترین گروه در برابر مالاریا بوده‌اند.

نزدیک به 50 درصد از کل موارد ابتلای جهانی در کشورهای نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا، اتیوپی و موزامبیک ثبت شده است.



این در حالی است که در قاره اروپا از سال 2015 تاکنون هیچ مورد بومی ابتلا به این بیماری گزارش نشده است.

سازمان جهانی بهداشت با شعار «برای ریشه‌کنی مالاریا: اکنون می‌توانیم و اکنون باید اقدام کنیم»، استفاده از پشه‎‌بندهای آغشته به دارو و واکسن‌های جدیدی همچون RTS,S و R21/Matrix-M را برای پیشگیری در مناطق پرخطر توصیه می‌کند.



گفتنی است در ترکیه نیز با اقدامات وزارت بهداشت، انتقال بومی مالاریا ریشه‌کن شده و از سال 2010 تاکنون تنها موارد وارداتی (مسافران خارجی) شناسایی شده است.