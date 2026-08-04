04 آگوست 2026•بهروزرسانی: 04 آگوست 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمد ابوندا، مدیر مرکز سرطان غزه با انتشار گزارشی، اعلام کرد که کمبود دارو و امکانات درمانی، جان حدود 11 هزار بیمار سرطانی را تهدید میکند و روزانه سه بیمار بر اثر عوارض بیماری جان میبازند.
به گفته محمد ابوندا، حدود چهار هزار بیمار مجوز درمان در خارج از غزه دارند، اما محدودیت گذرگاهها مانع خروج آنان شده است. مراکز درمانی همچنین با نبود پرتودرمانی و کمبود شدید داروهای شیمیدرمانی مواجه هستند.
مدیر مرکز سرطان غزه تاکید کرد که داروهای سرطان با کمبود 61 درصدی، در صدر فهرست اقلام پزشکی مورد نیاز قرار دارند و مراکز درمان سرطان نیز در حملات اسرائیل آسیب دیدهاند.
او افزود: کمبود امکانات، تیمهای پزشکی را ناگزیر به اتخاذ تصمیمهای دشوار کرده است. برای نمونه، بهدلیل نبود پرتودرمانی و دشواری خروج بیماران، حتی در برخی موارد سرطان پستان در مراحل اولیه، پزشکان ناچار به برداشتن کامل پستان شدهاند.
وی از نهادهای بینالمللی خواست برای ارسال فوری و پایدار داروهای سرطان و تسهیل انتقال بیماران به خارج از غزه اقدام کنند.