شمار مبتلایان به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1155 نفر رسید

Ahmet Emin Dönmez
26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
یائونده/خبرگزاری آنادولو
وزارت ارتباطات جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد از زمان اعلام شیوع بیماری ابولا در 15 مه، تاکنون 1155 مورد قطعی ابتلا به این بیماری ثبت شده و 304 نفر نیز جان خود را از دست دادهاند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که تاکنون 138 نفر از مبتلایان بهبود یافتهاند و درمان 318 بیمار همچنان ادامه دارد.
بر اساس آمار تجمعی، نرخ مرگومیر ناشی از این شیوع تاکنون 26.3 درصد برآورد شده است.
در همین حال، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا اجرای یک برنامه مشترک 90 روزه برای مقابله فرامرزی با ابولا را آغاز کردهاند. این طرح با هدف تقویت ظرفیت آزمایشگاهی و امکانات درمانی، بهویژه در منطقه آرو، اجرا میشود.
وزارت بهداشت اوگاندا نیز پیشتر از ثبت 20 مورد ابتلا به ابولا و مرگ 2 نفر بر اثر این ویروس خبر داده بود.
جمهوری دموکراتیک کنگو پس از شناسایی 246 مورد مشکوک و 65 مورد مرگ در استان ایتوری، در 15 مه شیوع ابولا را اعلام کرد.
سازمان جهانی بهداشت نیز در 17 مه به دلیل گسترش این بیماری، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بینالمللی اعلام کرد.
به گفته مقامهای بهداشتی، شیوع کنونی ناشی از گونه نادر «بوندیبوگیو» (Bundibugyo) ویروس ابولا است که تاکنون هیچ درمان یا واکسن مورد تایید برای آن وجود ندارد.
ویروس ابولا که موجب نوعی تب خونریزیدهنده میشود، نخستین بار در سال 1976 بهطور همزمان در شهر نزاره سودان و شهر یامبوکو در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. نام این بیماری از رودخانه ابولا گرفته شده که نخستین شیوع در نزدیکی آن رخ داد.
این ویروس در دسامبر 2013 نیز در غرب آفریقا گسترش یافت و در فاصله سالهای 2014 تا 2017، بیش از 30 هزار نفر در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون به آن مبتلا شدند که بیش از 11 هزار نفر از آنان جان باختند.