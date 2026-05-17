سازمان جهانی بهداشت: شیوع ابولا در کنگو و اوگاندا وضعیت اضطراری سلامت عمومی اعلام شد مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به‌عنوان «وضعیت اضطراری سلامت عمومی با اهمیت بین‌المللی» شناخته شده، اما معیارهای اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی را ندارد.

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد با مقام‌های بهداشتی کنگو و اوگاندا درباره شیوع ویروس ابولا (نوع Bundibugyo) گفت‌وگو کرده است.

او تاکید کرد: این بیماری در سطح بین‌المللی یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی محسوب می‌شود، اما بر اساس مقررات بین‌المللی بهداشت، در حد «وضعیت همه‌گیری جهانی» نیست.

قبریسوس از همکاری و شفافیت مقام‌های دو کشور در اعلام وضعیت و اجرای اقدامات کنترلی قدردانی کرد و گفت این همکاری به جامعه جهانی امکان آماده‌سازی بهتر برای مقابله با خطرات احتمالی را داده است.

قبریسوس تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره وضعیت اضطراری بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی کنگو و اوگاندا، شواهد علمی و ارزیابی خطرات انجام شده است.

وی همچنین جزئیاتی از وضعیت شیوع ارائه داد و گفت: تا 16 مه 2026 در استان ایتوری در کنگو، دست‌کم 8 مورد تأییدشده آزمایشگاهی، 246 مورد مشکوک و 80 مرگ مشکوک گزارش شده است.

همچنین در اوگاندا، در شهر کامپالا، 2 مورد تاییدشده (که یکی از آن‌ها منجر به مرگ شده) در میان افرادی که از کنگو سفر کرده بودند شناسایی شده است؛ یک مورد تاییدشده دیگر نیز در کینشاسا گزارش شده است.

قبریسوس افزود: در برخی مناطق ایتوری، مرگ‌های غیرعادی با علائم تب خونریزی‌دهنده مشاهده شده و مواردی از ابتلای کارکنان درمانی نیز گزارش شده است که نگرانی‌ها درباره کنترل عفونت در مراکز درمانی را افزایش داده است.

او هشدار داد: هنوز درباره تعداد واقعی مبتلایان و گستره جغرافیایی شیوع، ابهام‌های جدی وجود دارد و این وضعیت نیازمند هماهنگی و همکاری بین‌المللی است.

در پایان، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: کمیته اضطراری این نهاد به‌زودی برای ارائه توصیه‌های لازم درباره نحوه واکنش کشورها تشکیل جلسه خواهد داد.

ابولا نخستین بار در سال 1976 در سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد و نام آن از رودخانه ابولا در کنگو گرفته شده است. شیوع گسترده این بیماری در غرب آفریقا بین سال‌های 2014 تا 2017 باعث ابتلای حدود 30 هزار نفر و مرگ بیش از 11 هزار نفر شد.