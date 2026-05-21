ثبت بیش از 125 هزار مورد عفونت پوستی طی پنج ماه در غزه

Fekry Abdeen , Esat Fırat
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) اعلام کرد که در پنج ماه اول سال 2026 بیش از 125 هزار مورد عفونت پوستی ناشی از جوندگان و انگلها در نوار غزه ثبت شده است.
آنروا طی بینیهای در حساب کاربری شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، تصریح کرد که شیوع جوندگان و انگلها در غزه تهدیدی برای سلامت عمومی است.
در این بیانیه آمده است: بحران دیگری در نوار غزه در حال وقوع است. جوندگان و انگلها در حال گسترش هستند. عفونتهای پوستی در حال افزایش است. خطر بیماری نیز رو به افزایش است.
این آژانس خاطرنشان کرد که تیمهای بهداشتی روزانه تقریباً 400 مورد را درمان میکنند، اما در صورت وجود دارو و تجهیزات پزشکی کافی، میتوان تعداد بیشتری را درمان کرد.