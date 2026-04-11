بحران بهداشتی در نیجریه؛ شمار قربانیان تب لاسا به 167 نفر رسید مرکز کنترل بیماری‌های نیجریه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، دست‌کم 167 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ویروسی «تب لاسا» در ایالت‌های مختلف این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

آبوجا/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط مرکز کنترل بیماری‌های نیجریه، شیوع تب لاسا در مناطق مختلف این کشور همچنان قربانی می‌گیرد.



گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که با وجود کاهش موارد تایید شده جدید در هفته اخیر (از 51 مورد به 26 مورد)، نرخ مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که از ماه ژانویه تا به امروز، 167 مورد مرگ قطعی ثبت شده است. این در حالی است که در سال گذشته میلادی (2025)، مجموعاً 190 نفر در سراسر نیجریه بر اثر این ویروس جان باخته بودند.

این بیماری برای نخستین بار در سال 1969 در ایالت بورنو در شمال شرقی نیجریه شناسایی شد.

ویروس لاسا از طریق تماس با فضولات موش و سایر جوندگان به انسان منتقل می‌شود. همچنین امکان انتقال انسان‌به‌انسان نیز وجود دارد.

این بیماری منجر به تب خونریزی‌دهنده ویروسی می‌شود که در موارد شدید می‌تواند کشنده باشد.

دولت نیجریه که از ژانویه 2019 به دلیل شیوع این بیماری وضعیت اضطراری اعلام کرده است، بار دیگر از شهروندان خواست تا از هرگونه تماس با جوندگان خودداری کرده و موازین بهداشتی را به دقت رعایت کنند. علاوه بر نیجریه، این بیماری در کشورهای دیگری نظیر مالی، توگو، غنا، لیبریا و سیرالئون نیز مشاهده شده است.

