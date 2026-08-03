Şeyma Çelik
03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
استانبول/ شیما چلیک/ خبرگزاری آنادولو
بیماریهای قلبی و عروقی همچنان اصلیترین عامل مرگومیر در ایران هستند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، با کاهش تأثیر همهگیری کرونا، الگوی علل مرگومیر در این کشور بار دیگر به وضعیت پیش از همهگیری بازگشته و بیماریهای قلبی و سکته مغزی همچنان در صدر علل مرگومیر قرار دارند. این در حالی است که کارشناسان حوزه سلامت در ایران نیز به کرات در این رابطه هشدار میدهند.
در این راستا، دکتر امره اوزدمیر، دانشیار و متخصص قلب و عروق بیمارستان دانشگاه بیرونی استانبول در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری «آنادولو» اظهار داشت که وضعیت ایران از نظر بیماریهای قلبی و عروقی با روند جهانی تفاوتی ندارد و این بیماریها تنها عروق کرونر قلب را دربر نمیگیرند، بلکه عروق مغزی و آئورت را نیز شامل میشوند.
وی با بیان اینکه عادتهای غذایی ناسالم، مصرف غذاهای آماده، کمتحرکی، استعمال دخانیات، مصرف الکل و استرس شدید خطر ابتلا به تصلب شرایین (آترواسکلروز) را افزایش میدهد، گفت: تغذیه نامناسب زمینهساز چاقی و دیابت است و دیابت نیز روند پیشرفت تصلب شرایین را تسریع میکند.
اوزدمیر همچنین آلودگی هوا را از عوامل خطر مهم در سالهای اخیر دانست و افزود: کاهش کیفیت هوا باعث افزایش فشار کاری قلب میشود و قرار گرفتن طولانیمدت در معرض هوای آلوده با ایجاد بیماریهای مزمن ریوی، خطر حمله قلبی را افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه حملات قلبی امروزه در سنین پایینتر نیز مشاهده میشود، تصریح کرد: آغاز مصرف سیگار در سنین پایین، افزایش چاقی و استرس مزمن سه عامل اصلی این روند هستند.
به گفته او، تشویق جوانان به فعالیت بدنی، دور نگه داشتن آنان از عادتهای زیانآور و آموزش مهارتهای مقابله با استرس، نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی دارد.
این متخصص قلب و عروق تأکید کرد افرادی که در خانواده خود سابقه بیماری قلبی یا مرگ ناگهانی در سنین پایین دارند، حتی در صورت نداشتن هیچگونه علامتی باید تحت معاینات تخصصی قلب قرار گیرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که اندازهگیری کلسترول، لیپوپروتئین (a) و ApoB دستکم یک بار تا پیش از 18 سالگی، برای تشخیص زودهنگام کلسترول ارثی و پیشگیری از بروز بیماریهای قلبی و عروقی از اهمیت بالایی برخوردار است.