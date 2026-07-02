مدیرکل اداره سلامت و ایمنی مواد غذایی در کمیسیون اتحادیه اروپا اظهار داشت که آمادگی در برابر بلایا نه تنها بیماری‌های همه‌گیر، بلکه همه تهدیدات، از جمله زلزله را نیز باید در بر بگیرد.

ادامه کنفرانس جهانی بهداشت در استانبول؛ تاکید بر تقویت امنیت سلامت در برابر زلزله مدیرکل اداره سلامت و ایمنی مواد غذایی در کمیسیون اتحادیه اروپا اظهار داشت که آمادگی در برابر بلایا نه تنها بیماری‌های همه‌گیر، بلکه همه تهدیدات، از جمله زلزله را نیز باید در بر بگیرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

دومین روز از کنفرانس وزرای بهداشت سازمان جهانی بهداشت (WHO) با عنوان «حفاظت از سلامت در برابر زلزله - تقویت امنیت سلامت از طریق مدیریت اضطراری زلزله» به میزبانی مشترک وزارت بهداشت ترکیه و این سازمان در استانبول در حال برگزاری است.

این کنفرانس با هدف ارزیابی خدمات بهداشتی ارائه شده پس از زلزله‌های ویرانگر 6 فوریه 2023 به مرکزیت قهرمان‌ماراش، شناسایی نقاط ضعف و اجرای برنامه‌های عملیاتی آینده تشکیل شده است.

ساندرا گالینا، مدیرکل اداره سلامت و ایمنی مواد غذایی کمیسیون اتحادیه اروپا طی سخنانی در این برنامه تصریح کرد که آمادگی در برابر بلایا باید فراتر از بیماری‌های همه‌گیر، شامل تمام تهدیدات از جمله زلزله باشد. وی بر لزوم طراحی سیستم‌های بهداشتی کارآمد برای محافظت از شهروندان در برابر غیرقابل‌پیش‌بینی‌ترین بحران‌ها تاکید کرد.

گالینا با قدردانی از فداکاری بزرگ کادر درمان در زلزله‌های قهرمان‌ماراش گفت: «زلزله نه تنها ساختمان‌ها، بلکه آمادگی، حاکمیت و همبستگی سیستم‌های بهداشتی را به چالش می‌کشد. بسیاری از کارکنان بهداشتی با وجود از دست دادن عزیزانشان، به وظایف خود ادامه دادند.»

وی در پایان با اشاره به آموخته‌های مهم از تجربه زلزله ترکیه، بر اهمیت حیاتی توانبخشی و خدمات سلامت روان در بلندمدت برای کودکان، بیماران مزمن و آسیب‌دیدگان تاکید کرد.

