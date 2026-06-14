یک مرزبان ایرانی در هنگ مرزی چالدران در درگیری با گروه تروریستی کشته شد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سردار محمد احمدی، فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی ایران از کشته شدن ستوان یکم «حسین رسولی» از نیروهای مرزبانی هنگ مرزی شهرستان چالدران در درگیری با «گروهک معاند» خبر داد.

به گزارش «سایت پلیس»، احمدی افزود که این مرزبان ایرانی چندی پیش در درگیری با عناصر گروهک پ.ک.ک در مرزهای چالدران به‌شدت مجروح شده بود، پس از گذشت چندین روز مداوا در بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در ادامه تصریح کرد که «در درگیری مذکور، نیروهای مرزبانی موفق شدند با ایستادگی مقتدرانه، دو نفر از عناصر این گروهک را به هلاکت برسانند.»