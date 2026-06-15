وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر درباره روند و مفاد توافق با آمریکا گفت‌وگو کرد.

گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزرای خارجه ترکیه، عراق و مصر وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر درباره روند و مفاد توافق با آمریکا گفت‌وگو کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با هاکان فیدان، فؤاد حسین و بدر عبدالعاطی، وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر درباره روند و مفاد تفاهم توافق با آمریکا (تفاهم اسلام‌آباد) گفت‌وگو کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، وی در این گفت‌وگوها با اشاره به مسئولیت ایالات متحده در اجرای توافق، بر ضرورت توقف کامل حملات اسرائیل علیه لبنان تأکید کرد.

عراقچی همچنین از مواضع و نقش ترکیه، عراق و مصر در حمایت از آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

در این رایزنی‌ها، طرفین بر تداوم گفت‌وگوها و همکاری نزدیک درباره تحولات منطقه‌ای و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.