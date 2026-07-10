گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ درباره ایران و لبنان

Burak Dağ, Halil Silahşör
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در یک تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقهای به ویژه حملات آمریکا علیه ایران و تداوم حضور نظامی اسرائیل در لبنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
دفتر نخستوزیری اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نتانیاهو و ترامپ در این گفتگو بر ادامه هماهنگیهای نظامی و سیاسی در منطقه تاکید کردند.
ترامپ در این تماس، نتانیاهو را در جریان جزئیات حملات هوایی اخیر آمریکا به ایران قرار داد و نخستوزیر اسرائیل نیز بر ضرورت ایجاد «مناطق امنیتی» در مرزهای خود با لبنان پافشاری کرد.
ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گستردهای را به لبنان آغاز و بخشهایی از جنوب این کشور را تصرف کرد که در پی آن بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند و طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، 4304 نفر جان باختند.
با وجود امضای توافقنامه چارچوب همکاری میان طرفین در 26 ژوئن و همچنین توافق 14 مادهای ایران و آمریکا در 14 ژوئن برای توقف جنگ، رایزنیها میان واشنگتن و تلآویو درباره آینده این نبردها همچنان ادامه دارد.