بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در گفتگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه، حملات هوایی آمریکا به ایران و وضعیت تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را بررسی کردند.

گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ درباره ایران و لبنان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در گفتگویی تلفنی، آخرین تحولات منطقه، حملات هوایی آمریکا به ایران و وضعیت تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را بررسی کردند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو



بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقه‌ای به ویژه حملات آمریکا علیه ایران و تداوم حضور نظامی اسرائیل در لبنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نتانیاهو و ترامپ در این گفتگو بر ادامه هماهنگی‌های نظامی و سیاسی در منطقه تاکید کردند.



ترامپ در این تماس، نتانیاهو را در جریان جزئیات حملات هوایی اخیر آمریکا به ایران قرار داد و نخست‌وزیر اسرائیل نیز بر ضرورت ایجاد «مناطق امنیتی» در مرزهای خود با لبنان پافشاری کرد.

ارتش اسرائیل از 2 مارس حملات هوایی گسترده‌ای را به لبنان آغاز و بخش‌هایی از جنوب این کشور را تصرف کرد که در پی آن بیش از 1 میلیون نفر آواره شدند و طبق آمار وزارت بهداشت لبنان، 4304 نفر جان باختند.



با وجود امضای توافق‌نامه چارچوب همکاری میان طرفین در 26 ژوئن و همچنین توافق 14 ماده‌ای ایران و آمریکا در 14 ژوئن برای توقف جنگ، رایزنی‌ها میان واشنگتن و تل‌آویو درباره آینده این نبردها همچنان ادامه دارد.

