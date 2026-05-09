گسترش آلودگی نفتی در اطراف جزیره خارک ایران

استانبول/خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌ها با استناد به تصاویر ماهواره ای، آلودگی نفتی مشاهده شده در اطراف جزیره «خارک» ایران در خلیج درحال گسترش است.

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها نیز مدعی شده‌اند که به دلیل پرشدن مخازن ذخیره نفت ایران و کاهش امکان صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی آمریکا، مقامات ایرانی نفت خام را در دریا رها کرده‌اند.

جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس ایران با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ادعاهای مطرح شده در خصوص انتشار لکه های نفتی در اطراف جزیره خارک را رد کرده است.

او با متهم کردن یک نفتکش اروپایی به تخلیه روغن و پسماند آب توازن در آب‌های نزدیک ایران، نوشت: در رسانه‌ها منتشر کردند که چون مخازن پر شده، ایران نفت را در دریا رها کرده است. این ادعا کذب و بخشی از عملیات روانی دشمن است، لکه های مشاهده شده در تصاویر ماهواره‌ای در اطراف جزیره خارک مربوط به روغن و پسماند آب توازن نفتکش‌ها است که به زیان محیط‌زیست توسط نفتکش اروپایی به دریا ریخته شده است.