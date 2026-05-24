24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
گزارشها حاکی است آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به توافقی 60 روزه برای تمدید آتشبس و آغاز مذاکرات جدید درباره برنامه هستهای تهران، وضعیت تنگه هرمز و تحریمها هستند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقامهای آمریکایی، دو طرف در حال بررسی یک یادداشت تفاهم هستند که قابل تمدید بوده و طی آن، تنگه هرمز برای عبور کشتیها باز خواهد ماند و مینهای احتمالی پاکسازی میشود.
در مقابل، آمریکا نیز ممکن است برخی محدودیتها و تحریمهای مرتبط با صادرات نفت ایران را کاهش داده و اجازه فروش آزادتر نفت را صادر کند.
در این طرح همچنین اصل «تسهیل در برابر عملکرد» به عنوان رویکرد اصلی دولت ترامپ طرح شده است.
در این گزارش ادعا شد که در این چارچوب، موضوعاتی مانند توقف غنیسازی اورانیوم، جمعآوری ذخایر اورانیوم غنیشده و تعهد ایران به عدم توسعه سلاح هستهای نیز مورد مذاکره قرار دارد.
همچنین گفته شده بخشی از توافق احتمالی میتواند به کاهش تنشها میان اسرائیل و حزبالله نیز مرتبط باشد.