Nazenin Alp
04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر امور خارجه اعلام کرد در حال حاضر هیچ مذاکرهای در حوزه هستهای با طرف مقابل انجام نمیشود و ایران برای همه سناریوهای احتمالی آمادگی دارد.
به گزارش «ایسنا»، رضایی ابراز داشت عباس عراقچی در این جلسه گزارشی از اقدامات وزارت امور خارجه در دوره جنگ 40 روزه و پس از آن ارائه کرده و تأکید کرده که جمهوری اسلامی با وجود برخی خسارتها، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و موقعیت منطقهای و بینالمللی آن تقویت شده است.
در این گزارش همچنین به تغییر نگاه کشورهای منطقه نسبت به ایران، ناکامی فشارهای نظامی و سیاسی علیه تهران، و افزایش نقش ایران در معادلات منطقهای اشاره شده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران افزود: عراقچی تأکید کرده است که وحدت میان دستگاه دیپلماسی و میدان وجود دارد و تصمیمگیریها در چارچوب رهنمودهای رهبر انجام میشود.
وی همچنین گفت که در حال تدوین سازوکاری برای مدیریت تنگه هرمز هستند و اجازه تردد شناورهای متخاصم داده نخواهد شد.