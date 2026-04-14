14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
تهران / خبرگزاری آنادولو
اولین کاروان از کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه ارسالی توسط بنیاد همیاریهای بشری ترکیه (ای.ها.ها) به ایران، به تهران رسید.
بخشی از این کمکها، شامل مجموعاً چهار کامیون ارسالی از استانبول و مرسین امروز به ایران رسید.
این کمکها، شامل کفش، کت، شلوار، پیراهن، تیشرت و پتو برای زنان و کودکان، در انبارهای مرکز هلال احمر ایران در تهران قرار داده شدهاند.
مقامات هلال احمر ایران اعلام کردند که دو کامیون دیگر حامل کمکهای بشردوستانه در راه هستند و انتظار میرود به زودی به تهران برسند.
حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در تهران، به همراه پیر حسین کولیوند، رئیس هلال احمر ایران از کمکهای ارسالی از ترکیه در محل بازدید کردند.