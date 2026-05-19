کاهش جمعیت در ایران؛ زنگ خطر کاهش تولدها و رشد سالمندی معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران با هشدار نسبت به روند کاهش جمعیت اعلام کرد نرخ تولد در کشور به زیر ۹۰۰ هزار نفر رسیده و کاهش مداوم فرزندآوری در کنار افزایش سالمندی می‌تواند در آینده تعادل جمعیتی و نیروی کار ایران را با چالش جدی مواجه کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ایران در نشست خبری هفته ملی جمعیت با اشاره به روند نزولی شاخص‌های جمعیتی گفت: کاهش تولدها و افت نرخ باروری، ایران را در مسیر تغییرات ساختاری جمعیت قرار داده است.

رئیسی با اشاره به آخرین آمار جمعیتی ایران اظهار داشت: جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ به ۸۶ میلیون و ۵۶۴ هزار نفر رسیده است که از این تعداد، ۴۳ میلیون و ۶۵۸ هزار نفر مرد و ۴۲ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر زن هستند.

وی اعلام کرد: تعداد تولدها در سال ۱۴۰۴ به ۸۹۲ هزار و ۲۶۸ مورد رسیده، در حالی که این رقم تا چند سال پیش حدود یک میلیون تولد در سال بود.

به گفته رئیسی، در همین بازه زمانی تعداد فوتی‌ها حدود ۴۵۱ هزار نفر بوده که نشان می‌دهد فاصله میان تولد و مرگ در حال کاهش است و این موضوع در بلندمدت می‌تواند به افت رشد جمعیت منجر شود.

معاون وزیر بهداشت ایران با اشاره به نرخ باروری این کشور گفت: این شاخص از حدود ۶.۵ در دهه ۶۰ به حدود ۱.۳۵ در سال‌های اخیر رسیده است؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت است.

او همچنین اعلام کرد در طول جنگ، حدود ۱۲۰۰ سالمند تنها و پرخطر شناسایی شدند و با همکاری دستگاه‌های مختلف تحت حمایت قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: کاهش ازدواج، افزایش سن تشکیل خانواده، تغییر سبک زندگی، مشکلات اقتصادی و افزایش شهرنشینی از مهم‌ترین عوامل کاهش جمعیت در ایران هستند. برای حفظ تعادل جمعیتی، نرخ باروری باید بین ۲.۰۱ تا ۲.۵ باشد، در غیر این صورت ایران در سال‌های آینده با چالش سالمندی، کاهش نیروی کار و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده روبه‌رو خواهد شد.

رئیسی هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند موجب افزایش سهم سالمندان، کاهش جمعیت فعال و بروز فشارهای اقتصادی و اجتماعی در سال‌های آینده شود.