چند نفر در پی اصابت پرتابه به حوالی سیلوانای ارومیه مجروح شدند مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی اعلام کرد بامداد امروز دوشنبه، در پی اصابت یک پرتابه به نقطه‌ای در حوالی بخش سیلوانای ارومیه، چند نفر مجروح شدند.