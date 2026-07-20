چند نفر در پی اصابت پرتابه به حوالی سیلوانای ارومیه مجروح شدند

Nazenin Alp
20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
حامد صفاری، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه، نقطهای در حوالی بخش سیلوانای ارومیه هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفت.
به گزارش «ایرنا»، وی ابراز داشت که در پی این حادثه چند نفر مجروح شدند که بلافاصله با حضور نیروهای امدادی هلالاحمر و اورژانس، اقدامات اولیه درمانی برای آنان انجام و سپس مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.
صفاری جزئیات بیشتری درباره شمار دقیق مجروحان و میزان خسارات احتمالی این حادثه ارائه نکرد.