Narges Rezaie
29 مه 2026•بهروزرسانی: 29 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» در پیامی سه بندی موضع صریح ایران درباره مذاکره با آمریکا را اعلام و تصریح کرد: ما امتیازات را نه با گفتوگو، بلکه با موشکها میگیریم، در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.
رئیس هیات مذاکره کننده ایران در بند دوم این پیام افزود: اعتمادی به تضمینها و حرفها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.
وی در بند سوم پیام فوق خاطرنشان کرد: پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.