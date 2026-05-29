پیام قالیباف درباره مذاکرات ایران با آمریکا: هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد رئیس مجلس ایران در پیامی موضع صریح تهران درباره مذاکره با آمریکا را اعلام و تاکید کرد ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم و هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران امروز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» در پیامی سه بندی موضع صریح ایران درباره مذاکره با آمریکا را اعلام و تصریح کرد: ما امتیازات را نه با گفت‌وگو، بلکه با موشک‌ها می‌گیریم، در مذاکره فقط آن‌ها را تفهیم می‌کنیم.

رئیس هیات مذاکره کننده ایران در بند دوم این پیام افزود: اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار است. هیچ اقدامی پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد شد.

وی در بند سوم پیام فوق خاطرنشان کرد: پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن، بهتر برای جنگ آماده شود.