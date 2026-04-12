Nazenin Alp
12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان درباره آمار جان باختگان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به این کشور اعلام کرد: «در طول جنگ رمضان پیکر سه هزار و ۳۷۵ نفر توسط سازمان پزشکی قانونی کشور با روشهای علمی و تخصصی شناسایی و تعیین هویت شد که از این تعداد دو هزار و ۸۷۵ نفر مرد و ۴۹۶ نفر زن بودند».
وی با اشاره به تفکیک سنی جان باختگان تصریح کرد: از بین جان باختگان شناسایی شده هفت نفر (۲.۱ درصد) زیر یک سال، ۲۵۵ نفر (۷.۵۵ درصد) ۱ تا ۱۲ سال و ۱۲۱ نفر (۳.۵۸ درصد) ۱۳ تا ۱۸ سال بودند.
مسجدی تصریح کرد: بر همین اساس، یک هزار و ۷۶۱ نفر از جان باختگان (۵۲.۱۸ درصد) در گروه سنی ۱۹ تا ۴۰ سال، ۹۰۶ نفر (۲۶.۸۴ درصد) در گروه سنی ۴۱ تا ۶۰ سال و ۲۲۳ نفر (۶.۶۱ درصد) در گروه سنی بالای ۶۱ سال قرار داشتند.
وی اعلام کرد: در بین جان باختگان افرادی با تابعیت کشورهای افغانستان، سوریه، ترکیه، پاکستان، چین، عراق و لبنان نیز وجود دارند.
وی در خصوص استانهای دارای بیشترین تعداد جان باختگان گفت: بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور در این جنگ بیشترین تعداد جان باختگان به ترتیب مربوط به استانهای تهران، هرمزگان و اصفهان بوده است.