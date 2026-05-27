پزشکیان: میدان اصلی نبرد امروز جنگ اقتصادی است

Nazenin Alp
27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرده و گفت: بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت مؤثر و پایدار این بخش فراهم کرده و موانع موجود را از مسیر فعالیتهای اقتصادی بردارد تا تابآوری اقتصادی کشور تقویت شود.
به گزارش (ایرنا)، وی با بیان اینکه «میدان اصلی نبرد امروز، جنگ اقتصادی است» اظهار داشت: «دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر آسیبزدن به تابآوری اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در معیشت مردم قرار داده است».
وی همچنین خاطرنشان کرد که جنگ اقتصادی مهمترین میدان تقابل کنونی است و دشمن تلاش میکند از طریق فشار اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهد.