پزشکیان: میدان اصلی نبرد امروز جنگ اقتصادی است رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که میدان اصلی تقابل امروز، جنگ اقتصادی و تاب‌آوری معیشتی است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرده و گفت: بار اصلی این جنگ اقتصادی بر دوش تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد و دولت مصمم است بسترهای لازم را برای فعالیت مؤثر و پایدار این بخش فراهم کرده و موانع موجود را از مسیر فعالیت‌های اقتصادی بردارد تا تاب‌آوری اقتصادی کشور تقویت شود.

به گزارش (ایرنا)، وی با بیان اینکه «میدان اصلی نبرد امروز، جنگ اقتصادی است» اظهار داشت: «دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر آسیب‌زدن به تاب‌آوری اقتصادی کشور و ایجاد اخلال در معیشت مردم قرار داده است».

وی همچنین خاطرنشان کرد که جنگ اقتصادی مهم‌ترین میدان تقابل کنونی است و دشمن تلاش می‌کند از طریق فشار اقتصادی، معیشت مردم را هدف قرار دهد.