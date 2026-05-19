پزشکیان: مشکلات ناشی از جنگ باید با سیاست‌های بلندمدت حل شود رئیس‌جمهور ایران با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل، تاکید کرد حل این مشکلات نیازمند سیاست‌های بلندمدت و ساختاری است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در نشست تخصصی با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد. برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل به‌مثابه مُسکن و درمان موقت محسوب می‌شود و لازم است برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌ریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری (ایرنا)، پزشکیان افزود: پیامدهای جنگ باید با سیاست‌های هدفمند، افزایش اشتغال پایدار و تقویت سازوکارهای حمایتی اجتماعی کنترل شود.​​​​​​​

رئیس‌جمهور ایران در این نشست همچنین خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز طبیعی و سوخت، توسعه استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش هزینه‌های اداری غیرضروری شد.

