Nazenin Alp
19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در نشست تخصصی با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای غلبه بر آثار و پیامدهای ناشی از جنگ باید با تدبیر، برنامهریزی و نگاه بلندمدت عمل کرد. برخی اقدامات فعلی اگرچه برای کنترل شرایط ضروری است، اما در عمل بهمثابه مُسکن و درمان موقت محسوب میشود و لازم است برای حل ریشهای مشکلات اقتصادی و اجتماعی، برنامهریزی ساختاری و پایدار صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری (ایرنا)، پزشکیان افزود: پیامدهای جنگ باید با سیاستهای هدفمند، افزایش اشتغال پایدار و تقویت سازوکارهای حمایتی اجتماعی کنترل شود.
رئیسجمهور ایران در این نشست همچنین خواستار صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز طبیعی و سوخت، توسعه استفاده از حملونقل عمومی و کاهش هزینههای اداری غیرضروری شد.