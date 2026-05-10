پزشکیان: مذاکره به معنای تسلیم نیست

Nazenin Alp
10 مه 2026•بهروزرسانی: 10 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشستی در تهران با مسئولان رسیدگی به خسارتهای ناشی از جنگ، بر ضرورت جبران آسیبهای واردشده به مردم تاکید کرده و گفت: «ایران در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد و اگر سخنی از گفتوگو یا مذاکره مطرح میشود، معنای آن تسلیم نیست، بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع از منافع ملی است».
به گزارش رسانههای ایران، پزشکیان بر تلاش دولت برای حمایت از شهروندانی که خانههایشان در حملات آسیب دیده است، تاکید کرد.