پزشکیان: مذاکره به معنای تسلیم نیست رئیس جمهور ایران گفت مطرح کردن موضوع مذاکره و گفت‌وگو به معنای عقب‌نشینی یا تسلیم شدن نیست، بلکه ابزاری برای صیانت از حقوق ملت ایران و منافع کشور محسوب می‌شود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشستی در تهران با مسئولان رسیدگی به خسارت‌های ناشی از جنگ، بر ضرورت جبران آسیب‌های واردشده به مردم تاکید کرده و گفت: «ایران در برابر دشمن هرگز سر خم نخواهد کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم نیست، بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع از منافع ملی است».

به گزارش رسانه‌های ایران، پزشکیان بر تلاش دولت برای حمایت از شهروندانی که خانه‌هایشان در حملات آسیب دیده است، تاکید کرد.