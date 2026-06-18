Nazenin Alp
18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران پس از امضای توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا، با انتشار تصویر سند امضاشده در شبکه اجتماعی ایکس، این توافق را «سندی تاریخی» و نمادی از اقتدار ایران توصیف کرد.
پزشکیان در این پیام نوشت: «این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت».
وی همچنین با تأکید بر رویکرد ایران در عرصه بینالمللی افزود: «جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقهای همواره متعهد و پایبند است».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که توافق ایران و آمریکا پس از ماهها مذاکره و رایزنیهای دیپلماتیک به امضا رسیده و مقامات دو کشور آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنشها و پیشبرد روند گفتوگوها ارزیابی کردهاند.