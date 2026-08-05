رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس، ضمن تأکید بر ادامه حمایت تهران از فلسطین، اعلام کرد ایران از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کند.

پزشکیان در گفت‌وگو با الحیه: از هر تصمیم رهبران فلسطینی در مذاکرات حمایت می‌کنیم رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس، ضمن تأکید بر ادامه حمایت تهران از فلسطین، اعلام کرد ایران از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، انتصاب وی را تبریک گفته و ابراز داشت: فلسطین هرگز از اولویت سیاست خارجی ایران خارج نخواهد شد و همچنان مسئله نخست جهان اسلام است؛ از هر تصمیم رهبران فلسطینی در روند مذاکرات حمایت می‌کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، پزشکیان با گرامیداشت یاد اسماعیل هنیه، کشته شدن هنیه در جریان سفرش به ایران را «جنایتی ناجوانمردانه» از سوی اسرائیل توصیف کرد گفت: وحدت کشورهای اسلامی، زمینه‌ساز غلبه حق بر باطل است.

وی با اشاره به حملات اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران تأکید کرد که مسئله فلسطین همچنان جایگاه محوری خود را در سیاست خارجی ایران حفظ کرده و نخستین مسئله جهان اسلام است.

پزشکیان همچنین بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی کشورهای اسلامی برای دفاع از منافع امت اسلامی تأکید کرد.

در این گفت‌وگو، خلیل الحیه نیز با گرامیداشت یاد اسماعیل هنیه، اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی منطقه خواند.

