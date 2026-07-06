استانبول/ خبرگزاری آنادولو

طبق گزارش «ایرنا»، مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهور ایران به منظور شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق این کشور که روز چهارشنبه (۱۷ تیر) در نجف و کربلا برگزار خواهد شد، فردا به عراق می‌رود.

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله خامنه‌ای از ساعت ۶ صبح امروز در تهران در حال برگزاری است.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به تهران کشته شد و مراسم تشییع او پس از حدود چهار ماه، در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر ۱۴۰۵ در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد. پیکر او امروز ۱۵ تیر در تهران تشییع و فردا ۱۶ تیر در شهر قم، ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلای عراق و روز ۱۸ تیر در مشهد تشییع و به خاک سپرده می‌شود. در این مراسم چند عضو خانواده آیت‌الله خامنه‌ای هم که همراه او کشته شدند، تشییع می‌شوند.