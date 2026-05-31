پزشکیان: در برخی عرصه‌ها با فاصله‌هایی نسبت به کشورهای پیشرو و برخی همسایگان مواجه هستیم رئیس‌جمهور ایران تصریح کرد با وجود گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان در برخی عرصه‌ها با فاصله‌هایی نسبت به کشورهای پیشرو و حتی برخی همسایگان مواجه هستیم.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشستی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه گفت: «با وجود گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و دستیابی کشور به دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های مختلف، همچنان در برخی عرصه‌ها با فاصله‌هایی نسبت به کشورهای پیشرو و حتی برخی همسایگان مواجه هستیم.»

به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران» وی همچنین با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح و مسئولانه در شرایط حساس این کشور، اظهار داشت: امروز با مسایل و چالش‌های متعددی روبرو هستیم و در چنین شرایطی نحوه اطلاع‌رسانی و روایت واقعیت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه در برخی موارد شاهد ارائه تحلیل‌ها و روایت‌هایی از رسانه ملی هستیم که می‌تواند تصویری غیرواقعی از شرایط کشور ایجاد کند. این موضوع نیازمند بازنگری جدی است.

رئیس‌جمهور ایران تأکید کرد: دانشگاهیان باید در اصلاح نگاه‌های نادرست، ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج تحلیل‌های علمی و مستند نقش‌آفرینی کنند. نباید اجازه داد فضای عمومی جامعه تحت تأثیر اطلاعات غیرمستند و برداشت‌های فاقد پشتوانه علمی قرار گیرد. حقیقت مستقل از اشخاص است و در زبان علم، حقانیت بر پایه شواهد، استدلال و مستندات تعریف می‌شود.