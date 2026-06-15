پزشکیان: تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا قرار است روز جمعه به امضا برسد رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا با هماهنگی صورت گرفته قرار است روز جمعه به امضا برسد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد: تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا با هماهنگی صورت گرفته، قرار است روز جمعه به امضا برسد.

به گزارش «ایرنا»، پزشکیان امروز دوشنبه در حاشیه همایش سراسری «حکمرانی هم‌افزا» با حضور استانداران، فرمانداران، شهرداران و بخشداران ایران که در وزارت کشور برگزار شد درباره اقدامات صورت گرفته روز گذشته برای امضای تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا، گفت: با هماهنگی صورت گرفته، مصوب شد روز جمعه «این روند» را امضا کنند.

رئیس‌جمهور ایران در ادامه با تاکید بر اینکه از قبل اختیارات به استانداران تفویض شده است، اظهار داشت: مدیریت صحیح شرایط جنگ به خاطر تفویض اختیاراتی بود که به استانداران صورت گرفت.

وی با طرح این پرسش که چرا نسبت به اداره کشور (در شرایط جنگ) اعتراض نشد؟ تصریح کرد: این مهم با اقدامات و کارهایی که استانداران و فرمانداران انجام دادند، محقق شد. همه کمک کردند و در حالی که دشمن تصور می‌کرد کشور در زمان جنگ از هم خواهد پاشید و بازار، ادارات و سیستم بر هم خواهد ریخت، شرایط به خوبی مدیریت شد و این اتفاق نیفتاد.