Nazenin Alp
24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران سازمان صداوسیما، گفت: «تمامی تصمیمات کلان در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی و اذن رهبری اتخاذ میشود».
وی با اشاره به بحران اقتصادی در ایران افزود: باید شرایطی فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم، فارغ از گرایشهای مذهبی و فکری، با عزت و کرامت زندگی کنند.
پزشکیان همچنین تأکید کرد که همه دستگاهها، جریانها و تریبونها باید پس از اتخاذ تصمیمات رسمی، از آن حمایت کنند تا صدایی واحد از کشور به جهان مخابره و از چندصدایی در مسائل کلان جلوگیری شود.