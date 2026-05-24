پزشکیان: تصمیمات کلان فقط در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و اجازه رهبری اتخاذ می‌شود رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که تمامی تصمیمات کلان در این کشور در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی و اجازه رهبری اتخاذ می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران سازمان صداوسیما، گفت: «تمامی تصمیمات کلان در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و با هماهنگی و اذن رهبری اتخاذ می‌شود».

وی با اشاره به بحران اقتصادی در ایران افزود: باید شرایطی فراهم شود که فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم تا حد امکان کاهش یابد و همه مردم، فارغ از گرایش‌های مذهبی و فکری، با عزت و کرامت زندگی کنند.

پزشکیان همچنین تأکید کرد که همه دستگاه‌ها، جریان‌ها و تریبون‌ها باید پس از اتخاذ تصمیمات رسمی، از آن حمایت کنند تا صدایی واحد از کشور به جهان مخابره و از چندصدایی در مسائل کلان جلوگیری شود.