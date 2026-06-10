پزشکیان: باید از حالت نه جنگ، نه صلح خارج شویم

Nazenin Alp
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در سومین آیین «امین ایران» که در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به سخنان سید علی خامنهای گفت: «وضعیت نه جنگ نه صلح برای کشور خوب نیست و باید این وضعیت را از بین ببریم».
وی ابراز داشت: «وفاق ملی به معنای پذیرش یکجانبه نظرات نیست، بلکه نیازمند انعطاف متقابل، کوتاهآمدن طرفین و پرهیز از طرح اختلافات در شرایط حساس کنونی است تا روزنه نفوذ دشمن بسته شود».
پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی در این کشور اذعان داشت: «ما اکنون در تحریم هستیم، مسیرهای ما را بستهاند و امتحان سختی در پیش داریم. اداره کشور در این شرایط راه آسانی نیست؛ آن هم با کسریهایی که داریم، ناترازیهایی که از قبل وجود داشته و مشکلاتی که اکنون با آن روبهرو هستیم».