18 مه 2026•بهروزرسانی: 18 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران امروز ( دوشنبه ۲۸ اردیبهشت) در گردهمایی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی این کشور با عنوان «راویان ایران» تصریح کرد: باید تلاش کنیم وحدت و انسجام در کشور نشکند. اینکه شعار میدهند گفتوگو نکنیم اگر گفتوگو نکنیم چه کار کنیم؟ تا آخر دعوا کنیم؟ ما با عزت، گفتوگو میکنیم.
به گزارش «ایسنا»، وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت ایران برای پیشبرد گفتوگوها با آمریکا گفت: این منطقی نیست که بگوییم گفتوگو نمیکنیم. ما قادر هستیم از حقوق ملت با پشتوانه مردم دفاع کنیم. باید منطقی حرف بزنیم و منطقی جواب بگیریم. با تمام وجود در خدمت مردم هستیم. با عزت در مقابل بیگانگان هستیم، گفتوگو میکنیم و از حقوق ملت دفاع خواهیم کرد.
رئیسجمهور ایران همچنین با اشاره به مشکلاتی که در مسیر صادرات نفت این کشور ایجاد شده است، اظهار داشت: راه را بستند و نفت هم صادر نمیکنیم. نمیتوانیم نفت را به راحتی صادر کنیم. اینکه میگویند مشکلی پیدا نکردیم از آن حرفها هست. مالیات هم به سادگی نمیتوانیم بگیریم. اصناف مشکل دارند. باید توقعات خود را پایین آورده و واقعیتها را بپذیریم تا بتوانیم در برابر دشمن بایستیم.
وی افزود: اینگونه نیست که ما صدمه ندیدیم. وزرا و کارشناسان ما شبانه روز سر کار هستند. در تمام این مدت حتی یک روز تعطیلی نرفتیم. برای عزت ایران تا جای ممکن فداکاری خواهیم کرد و باکی از شهادت نداریم. باید حالت جنگی به خود بگیریم. ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز ما را زدند، نیروگاه، پتروشیمی و فولاد مبارکه ما را زدند. نمیتوان ادعا کرد که هیچ مشکلی نداریم و آنان در حال نابودی هستند.
پزشکیان با تاکید بر لزوم صداقت با جامعه بیان کرد: نمیتوان گفت دشمن در حال نابودی است و ما در حال شکوفایی. آنها مشکل دارند ما هم مشکل داریم. ما به هیچ وجه سر خم نخواهیم کرد. عزت و سربلندی کشور را قربانی راحت طلبی و دنیای خود نخواهیم کرد ولی باید با تدبیر مملکت را اداره کنیم.