پزشکیان: امروز روابط ایران با همسایگان در وضعیت مطلوبی قرار دارد

Narges Rezaie
22 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران امروز در مراسم روز ملی اصناف در سالن اجلاس سران، گفت: «کشورهایی که از خارج منطقه وارد این حوزه شدهاند، همواره در پی ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه بودهاند و باید مراقب باشیم که اهداف آنان محقق نشود. امروز روابط ما با همسایگان در وضعیت مطلوبی قرار دارد و فعالان اقتصادی و اصناف نیز میتوانند از ظرفیتهای ایجادشده بهرهمند شوند.»
به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری ایران»، پزشکیان در ادامه با تشریح روند تصمیمگیری درباره مذاکرات با (آمریکا) اظهار داشت: این مسیر در شورای عالی امنیت ملی به صورت متفقالقول به تصویب رسیده است که اتفاق بزرگی است. همه اعضا بر این باور بودند که باید عزت و سربلندی به دست آمده در میدان، در عرصه دیپلماسی نیز تثبیت شود.
وی افزود: در روند مذاکراتی که شکل گرفته با عزت و سربلندی و بدون وا دادن وارد شدیم. تمام مواردی که توقع داشتیم در بندها امضا کردیم، هر جا هم خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند ما کوتاه نمیآییم و سر خم نخواهیم کرد.
پزشکیان همچنین گفت: دشمن تصور میکرد ظرف مدت سه روز میتواند نظام اسلامی را ساقط کند، اما از این واقعیت غافل بود که اصناف، بازاریان و ملت بزرگ ایران ریشه در این آب و خاک دارند و هرگز اجازه تحقق اهداف شوم آنان را نخواهند داد. اصناف با تمام وجود پای کشور ایستادند، بازار را حفظ کردند، کالا و خدمات را مدیریت نمودند و اجازه ندادند مردم با کمبود مواجه شوند یا نارضایتی عمومی شکل گیرد. گرچه افزایش قیمتها وجود داشت که دلایل خاص خود را دارد، اما کمبود کالا به هیچ عنوان احساس نشد.
رئیسجمهور ایران تصریح کرد: بنده نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارم، اما برای حفظ وحدت و انسجام ملی از بیان آنها خودداری کردهام تا این مسیر ادامه یابد. اگر امروز به این نقطه رسیدهایم، نتیجه وحدت و همدلی است و بدون این سرمایه ارزشمند، چنین دستاوردهایی حاصل نمیشد.