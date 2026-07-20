رئیس‌جمهور ایران با تاکید بر اینکه این کشور در شرایط جنگی قرار دارد، گفت اداره ایران با همان قواعد و رویه‌های معمول گذشته امکان‌پذیر نیست.

پزشکیان: اداره ایران با قواعد گذشته در شرایط جنگی امکان‌پذیر نیست رئیس‌جمهور ایران با تاکید بر اینکه این کشور در شرایط جنگی قرار دارد، گفت اداره ایران با همان قواعد و رویه‌های معمول گذشته امکان‌پذیر نیست.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به شرایط جنگی در این کشور اظهار داشت که مدیریت ایران در وضعیت کنونی نیازمند تصمیم‌گیری سریع و متناسب با شرایط است و نباید مدیران به دلیل رعایت نکردن برخی تشریفات اداری در چنین وضعیتی مورد بازخواست قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت وحدت، هماهنگی و تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی تاکید کرده و گفت دوگانه‌سازی میان دیپلماسی و دفاع نادرست است و هر دو در راستای صیانت از منافع ملی عمل می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به فشارهای خارجی، اقتصاد و معیشت مردم را مهم‌ترین میدان نبرد دانست و بر لزوم حفظ انسجام داخلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و هماهنگی میان قوای سه‌گانه برای عبور از شرایط کنونی تأکید کرد.