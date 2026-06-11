پروازها در کویت موقتا به حالت تعلیق در آمد

11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
کویت/خبرگزاری آنادولو
اداره کل هوانوردی غیرنظامی کویت اعلام کرد حریم هوایی این کشور از ساعت 04:50 بامداد به وقت محلی بهصورت موقت و احتیاطی بسته شده است.
در بیانیه این نهاد آمده است که تمامی پروازها مطابق توافقها و دستورالعملهای جاری به فرودگاههای جایگزین هدایت شدهاند و این تصمیم با هدف حفظ ایمنی ناوبری هوایی و امنیت مسافران اتخاذ شده است.
اداره هوانوردی کویت با اشاره به حملات صورتگرفته علیه این کشور، اعلام کرد: با توجه به خطرات احتمالی ناشی از تحولات منطقه برای ترافیک هوایی غیرنظامی، این اقدام ضروری بوده است.
در این بیانیه تاکید شد که تحولات بهطور مستمر و با هماهنگی نهادهای ذیربط زیر نظر قرار دارد و پس از ارزیابی رفع خطرات، حریم هوایی بازگشایی و پروازها به حالت عادی بازخواهد گشت.
این نهاد همچنین از مسافران و شرکتهای هواپیمایی خواست اطلاعیهها و دستورالعملهای رسمی را دنبال کنند.
پیشتر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده بود به دستور رئیسجمهور آمریکا، حملاتی را با عنوان «دفاع مشروع» علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. در مقابل، سپاه پاسداران ایران نیز اعلام کرد برخی مواضع و تاسیسات مرتبط با آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است.